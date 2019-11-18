2019-11-18T13:26:39+03:00
Общество

Из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван

Улететь в столицу Армении можно будет каждый понедельник и четверг
Александра ПОДУШКО
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Из аэропорта Анапы откроются рейсы в ЕреванИз аэропорта Анапы откроются рейсы в ЕреванФото: Архив "КП"
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С 12 декабря из Международного аэропорта Анапы авиакомпания Armenia Airways откроет регулярное авиасообщение с Ереваном.

Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю - каждый понедельник и четверг. Время вылета самолета из Анапы в 14:10. Аэропорт города-курорта встретит первое воздушное судно из Еревана традиционной церемонией - «водной аркой».

- Приобрести билеты на рейсы можно в авиакассах или специальной форме бронирования на официальном сайте аэропорта Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в Курганинске в День здоровья пройдет лекция психолога. Специалист расскажет о профилактике стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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