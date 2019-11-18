Из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван
С 12 декабря из Международного аэропорта Анапы авиакомпания Armenia Airways откроет регулярное авиасообщение с Ереваном.
Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю - каждый понедельник и четверг. Время вылета самолета из Анапы в 14:10. Аэропорт города-курорта встретит первое воздушное судно из Еревана традиционной церемонией - «водной аркой».
- Приобрести билеты на рейсы можно в авиакассах или специальной форме бронирования на официальном сайте аэропорта Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
Напомним, в Курганинске в День здоровья пройдет лекция психолога. Специалист расскажет о профилактике стресса.
ИСТОЧНИК KP.RU