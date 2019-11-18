В Краснодарском крае пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-18T13:49:33+03:00

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21 ноября на Кубани пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи. В нем примут участие родители из всех районов Краснодарского края.

- Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики и приглашенные эксперты расскажут об изменениях в ЕГЭ, порядке приема в вузы, дадут советы по подготовке к итоговому сочинению, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вопросы, которые интересуют родителей, можно направить СМС-сообщением с пометкой «вопросы для родительского собрания» на номер 8 (918) 189-99-02. По поводу участия в собрании необходимо обращаться в администрацию школы или муниципальные органы управления образованием.

Напомним, в Ейске презентовали новую казачью форму для школьников. Мероприятие посетили представители образовательных учреждений, администраций и родительской общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU