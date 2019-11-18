На Кубани дети-инвалиды смогут бесплатно посещать театры и музеи
В Краснодарскому крае дети-инвалиды теперь смогут посещать театры и музеи региона бесплатно. Ранее билеты в учреждения культуры для данной категории граждан предоставляли со скидкой. Стоит добавить, что данной услугой на Кубани смогут воспользоваться дети с ограниченными возможностями здоровья из других регионов.
- Чтобы посетить театр или музей, достаточно предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность и справку об инвалидности. Льготы для сопровождающих лиц также сохраняются, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит добавить, что сейчас на Кубани проживает более 26 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно около 6 тысяч из них проходят курсы реабилитации в 25 специализированных центрах, работающих на территории региона.
Напомним, в Курганинске в День здоровья пройдет лекция психолога.
ИСТОЧНИК KP.RU