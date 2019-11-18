Краснодарцы смогут бесплатно получить юридическую консультацию

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-18T16:15:23+03:00

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В «Государственном юридическом бюро Краснодарского края» 20 ноября пройдет День открытых дверей. Жители и гости краевой столицы смогут получить бесплатные консультации в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

- Профессиональные юристы дадут практические советы и консультации правового характера. Чтобы по пасть на прием к специалисты, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

День открытых дверей в «ГосЮрБюро Краснодарского края» пройдет 20 ноября с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Октябрьская, 68. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-861- 992-48-63.

Напомним, 21 ноября на Кубани пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи. В нем примут участие родители из всех районов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU