2019-11-18T16:15:23+03:00
Общество

Краснодарцы смогут бесплатно получить юридическую консультацию

В краевой столице пройдет очередная правовая акция
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В «Государственном юридическом бюро Краснодарского края» 20 ноября пройдет День открытых дверей. Жители и гости краевой столицы смогут получить бесплатные консультации в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

- Профессиональные юристы дадут практические советы и консультации правового характера. Чтобы по пасть на прием к специалисты, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

День открытых дверей в «ГосЮрБюро Краснодарского края» пройдет 20 ноября с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Октябрьская, 68. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-861- 992-48-63.

Напомним, 21 ноября на Кубани пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи. В нем примут участие родители из всех районов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появятся новые дороги
Курсант «Ушаковки» победил в Первенстве России по дзюдо
Новые троллейбусы скоро выйдут на улицы Краснодара
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара продолжат строительство соцобъектов
Охотник ранил жителя экопоселения на Кубани за замечание и застрелился сам
На Кубани дети-инвалиды смогут бесплатно посещать театры и музеи
Орлята создадут новые туристические маршруты России
В Краснодаре водозаборы на Гидрострое превратят в стрит-арт объекты Николаевского бульвара
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
В Новый год с новой квартирой
В Краснодарском крае пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ
Из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван
В Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продукты
В Курганинске в День здоровья пройдет лекция психолога
В Каневском районе сотрудник Росрыболовства получал взятки от браконьеров
Мария Захарова назвала список сложных для нее вопросов
В Брюховецком районе водитель легковушки сбил парня
Выставочный комплекс «Атамань» стал призером в финале конкурса Russian Event Awards
Богдан Карайчич: Все мысли об игре «Локомотива-Кубани» во Франции
У жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной
В Мостовском районе в массовом ДТП погибли два человека
В Новороссийске скончался еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе
В Краснодарском крае ликвидировали еще один природный пожар
В Туапсе бывшего сотрудника полиции посадили на 8 лет за взятку
В Ейске презентовали новую казачью форму для школьников
В Туапсе полицейские задержали мужчину с поддельным паспортом