Новые троллейбусы скоро выйдут на улицы Краснодара
В Краснодаре 2 декабря на линию выйдут троллейбусы с запасом автономного хода. 12 машин в данный момент готовят к рейсам, они проходят испытания.
- Все новые троллейбусы будут курсировать от вокзала «Краснодар-1» до улицы домбайской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит напомнить, что в 2019 году городские власти и МУП «КТТУ» заключили договор на покупку 12 машин с запасом автономного хода. Из казны краевой столицы на эти цели выделили 123 млн рублей. Новые машины для перевозки пассажиров смогут проехать без подключения к контактной сети до 15 км. Они оснащены мощными системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и пожаротушения. Также они являются низкопольными и для удобства пассажиров оснащены разъемами для зарядки гаджетов.
Напомним, из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван. Улететь в столицу Армении можно будет каждый понедельник и четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU