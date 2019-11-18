2019-11-18T16:46:16+03:00
Общество

Новые троллейбусы скоро выйдут на улицы Краснодара

Машины закупили в 2019 году
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 2 декабря на линию выйдут троллейбусы с запасом автономного хода. 12 машин в данный момент готовят к рейсам, они проходят испытания.

- Все новые троллейбусы будут курсировать от вокзала «Краснодар-1» до улицы домбайской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит напомнить, что в 2019 году городские власти и МУП «КТТУ» заключили договор на покупку 12 машин с запасом автономного хода. Из казны краевой столицы на эти цели выделили 123 млн рублей. Новые машины для перевозки пассажиров смогут проехать без подключения к контактной сети до 15 км. Они оснащены мощными системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и пожаротушения. Также они являются низкопольными и для удобства пассажиров оснащены разъемами для зарядки гаджетов.

Напомним, из аэропорта Анапы откроются рейсы в Ереван. Улететь в столицу Армении можно будет каждый понедельник и четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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