Краснодар готовится к зиме

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-18T18:17:14+03:00

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В Краснодаре этой зимой чистить улицы о снега и льда будет порядка 35 специальных дорожных машин. Специалисты коммунальных предприятий уже заготовили около 7 тысяч тонн противогололедных реактивов.

- Сейчас на перекрестках краевой столицы устанавливают контейнеры с песком. Их на улицах появится более 2100 штук. С управляющими компаниями ведется работа по разъяснению необходимости качественно и в полном объеме очищать придомовые территории от снега и льда, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в Краснодаре под присмотром коммунальщиков будет почти 8 млн квадратных метров дорожного полотна на 1330 участках.

Напомним, в Краснодаре появятся новые дороги. В планах на 2020 год – строительство тротуара на въезде в поселок Плодородный — от ул. 40-летия Победы, а также окончание разработки проекта реконструкции ул. Домбайской — от ул. 1 Мая до ул. Героев-Разведчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU