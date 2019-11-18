В Краснодаре запретят проезд по улице Гоголя

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-18T18:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 20 ноября временно ограничат движение транспорта по улице Гоголя на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной. Проехать здесь будет нельзя из-за торжественных мероприятий, посвященных 25-летию избирательной системы Краснодарского края.

- Движение по улице Гоголя будет запрещено с 6:00 вплоть до окончания праздника. На перекрываемом участке установят временные дорожные знаки. Регулировать движение будут сотрудники ГИБДД. Водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными, а также заранее выбирать маршрут движения , - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоятнку для транспорта приглашенных на праздник гостей организуют по улице Гоголя - от Красноармейской до Красной, а также по нечётной стороне Красноармейской - от у Гоголя до Карасунской.

Напомним, в Краснодаре этой зимой чистить улицы о снега и льда будет порядка 35 специальных дорожных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU