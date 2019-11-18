«Не испытывала к ним агрессии»: соседка Анастасии Ещенко рассказала, как девушка относилась к детям Олега Соколова

СЕГОДНЯ 19:36 2019-11-18T19:36:38+03:00

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Соседка убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым Анастасии Ещенко рассказала о том, как девушка относилась к детям своего возлюбленного. Она поделилась информацией с прессой.

- Настя показала фотографии детей, сказала: «Посмотри, какие красивые», - рассказала «Живой Кубани» соседка Анастасии по общежитию.

Также девушка подчеркнула, что жертва убийства не общалась с детьми доцента из-за его принципиальной позиции по данному вопросу. Еще она отметила, что Анастасия очень любила общаться и работать с людьми, и могла бы стать отличным преподавателем в школе.

Напомним, 63-летний ученый из СПбГУ Олег Соколов, один из крупнейших в мире специалистов по военной истории Европы, основатель реконструкторского движения в России, жестоко убил и расчленил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Известного историка задержали, когда он пытался утопить останки девушки в реке Мойке.

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в родной станице Нововеличковской.

ИСТОЧНИК KP.RU