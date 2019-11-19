СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-19T07:38:48+03:00

Оно будет крупнейшим на Юге страны

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В Славянском районе началось строительство фруктохранилища. Первый камень заложили в рамках празднования 90-летия АО «Сад Гигант», который реализует этот проект.

На мероприятии присутствовал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека. Он отметил, что новое фруктохранилище будет крупнейшим не только в масштабах края, но и в целом на Юге страны.

- За последние пять лет в регионе построены хранилища общей мощностью 100 тысяч тонн. На строительство фруктохранилищ предусмотрена господдержка из федерального и краевого бюджетов в виде возмещения 20 процентов прямых затрат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в рамках празднования 90-летия АО «Сад Гигант» отметили лучших сотрудников предприятия. Им были вручены благодарности губернатора Краснодарского края.

Напомним, на Кубани расширят список облагаемых курортным сбором населенных пунктов. Опыт по его введению оказался успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU