2019-11-19T08:14:54+03:00
Спорт

Кубанцы стали серебряными призерами Первенства России по регби

Состязания прошли среди юниоров
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба физической культуры и спорта краяФото: пресс-служба физической культуры и спорта края
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В Сочи завершилось первенство России по регби. Состязания прошли среди юниоров. За награды турнира боролась и кубанская команда.

Представителям края удалось пробиться в финал, где они встретились с красноярской командой «Енисей-СТМ». По итогам 80 минут счет встречи был равный – 15:15. Победитель был определен по штрафным ударам. Красноярцы забили три из трех, а вот представители Кубани один удар пропустили. Итог – серебряная медаль.

- В матче за «бронзу» сборная Московской области обыграла Академию регби «Сибирь» со счётом 58:13, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта края.

Напомним, представители Кубани успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо. В их активе 56 медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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