2019-11-19T08:36:16+03:00
Здоровье

В Выселковскую больницу поступило новое медицинское оборудование

Это произошло в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- В офтальмологическое отделение Выселковской ЦРБ поступило семь единиц техники. Это аппаратно-программные комплексы, фотокаталитический обеззараживатель-очиститель воздуха, аппарат ультразвуковой диагностики, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, использование этой аппаратуры позволит значительно улучшить качество осмотра пациентов.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани в этом году составляет 3,9 миллиардов рублей. Эти средства направлены и на закупку 785 единиц нового медоборудования.

Напомним, в Краснодаре пациентка отсудила у клиники 500 тысяч рублей за некачественную пластическую операцию. Устранить последствия можно только хирургическим путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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