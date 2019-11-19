В Сочи мужчина ограбил жителя республики Татарстан

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-19T10:09:04+03:00

Из его комнаты вынесли ноутбук и 35 тысяч рублей

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В дежурную часть Сочи обратился житель республики Татарстан. Потерпевший рассказал, что из его комнаты, где он временно проживает, пропали ноутбук и 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник попал в помещение, отжав входную дверь. Составили ориентировку на розыск подозреваемого.

- Вскоре на одной из улиц города-курорта сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 54-летнего жителя Иркутской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, в Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продукты. Она возвращалась в один и тот же супермаркет несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU