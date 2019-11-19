2019-11-19T09:36:23+03:00
Происшествия

В Крыловском районе в ДТП пострадали 4 подростка

Их с травмами госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД по Крыловскому районуФото: ОГИБДД по Крыловскому району
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17 ноября около 02:02 на автодороге станица Крыловская – село Шевченковское произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пьяный 17-летний парень за рулем ВАЗ-21099 превысил скорость и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась.

- В аварии пострадал водитель автомобиля и трое пассажиров - юноши 15, 16 и 17 лет. Все участники ДТП получили серьезные травмы и были госпитализированы в ГБУЗ ЦРБ станицы Кущевской, - сообщили в ОГИБДД по Крыловскому району.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Брюховецком районе водитель легковушки сбил парня. Пешеход скончался до приезда скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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