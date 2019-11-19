В Тбилисском районе появились электронные проездные

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-19T09:46:52+03:00

Льготные карты действуют уже с 1 ноября

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В Тбилисском районе заменили бумажные проездные на электронные. Новые льготные карты начали действовать уже с 1 ноября.

Такой проездной дает несколько преимуществ. Например, возможность в случае утери получить новую карту с оплаченным периодом. У бумажного аналога такого преимущества нет.

Тбилисский район стал первым муниципалитетом в Краснодарском крае, который полностью перешел на электронный учет поездок льготной категории граждан.

Напомним, в Краснодаре 2 декабря на линию выйдут троллейбусы с запасом автономного хода. 12 машин в данный момент готовят к рейсам, они проходят испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU