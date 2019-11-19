В Тбилисском районе появились электронные проездные
В Тбилисском районе заменили бумажные проездные на электронные. Новые льготные карты начали действовать уже с 1 ноября.
Такой проездной дает несколько преимуществ. Например, возможность в случае утери получить новую карту с оплаченным периодом. У бумажного аналога такого преимущества нет.
Тбилисский район стал первым муниципалитетом в Краснодарском крае, который полностью перешел на электронный учет поездок льготной категории граждан.
Напомним, в Краснодаре 2 декабря на линию выйдут троллейбусы с запасом автономного хода. 12 машин в данный момент готовят к рейсам, они проходят испытания.
ИСТОЧНИК KP.RU