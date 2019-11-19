Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по содействию развитию конкуренции

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-19T11:05:18+03:00

С 2017 года Кубань поднялась на 5 пунктов

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Минэкономразвития России опубликовало результаты оценки эффективности деятельности органов госвласти субъектов. За основу взяли Стандарт развития конкуренции за 2018 год.

- Краснодарский край занял 10-е место в рейтинге, поднявшись с 2017 года на 5 пунктов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказал вице-губернатор Игорь Галась, по итогам работы 2018 года регион улучшил свои позиции благодаря масштабности исследований проблем конкуренции на Кубани, грамотно выстроенному взаимодействию краевой и муниципальной власти, реализации дорожной карты по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках.

Напомним, в Славянском районе началось строительство фруктохранилища. Оно будет крупнейшим на Юге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU