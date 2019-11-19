2019-11-19T12:51:37+03:00
Происшествия

На территории Краснодарского края действуют два очага природных пожаров

За сутки было ликвидировано еще одно возгорание
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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В Краснодарском крае действуют два очага природных пожаров. Они находятся в Сочи и Туапсинском районе, все они локализованы. К тушению привлечена группировка сил и средств в количестве 289 человек, 59 единиц техники, из них от МЧС - 120 человек, 20 единиц техники.

- В течение суток был ликвидирован один ранее действовавший пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня.

Напомним, в Краснодаре этой зимой чистить улицы о снега и льда будет порядка 35 специальных дорожных машин. Специалисты коммунальных предприятий уже заготовили около 7 тысяч тонн противогололедных реактивов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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