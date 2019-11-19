В 2020 году в Краснодарском крае появится новая мера соцподдержки ветеранов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-19T12:43:22+03:00

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В 2020 году введут новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны. Это будет единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Помощь смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны. Деньги пойдут на ремонт и благоустройство жилья. На эти цели выделят около 450 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как пояснил Вениамин Кондратьев, в этом году свои жилищные условия смогли улучшить 96 человек, до конца года еще 8 будут обеспечены жильем.

Напомним, в Краснодаре благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма». Это один из этапов подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU