В Сочи на День города выступят Нюша и Маргарита Суханкина

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-19T12:58:49+03:00

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Сочи готовится к празднованию Дня города. Гулянья пройдут во всех районах с 21 по 24 ноября, но главные мероприятия развернутся 23 ноября в сердце курорта.

Праздничные концерты начнутся в субботу в 17 часов на площади Южного мола Морского порта и на площади Флага у городской администрации. Для сочинцев и гостей курорта выступят Нюша и Маргарита Суханкина. Вход на концерты свободный.

Кроме того, зрителей ждут выступления симфонического оркестра, джазового коллектива и Кубанского казачьего хора.

- Хедлайнером праздника на южном моле станет певица Нюша. Кроме того, здесь выступят местные молодежные кавер-группы. Вести концерт будет известная пара радиоведущих – диджеи популярного утреннего шоу Эдуард Меркер и Юлия Романовская. Ведущими вечера на площади Флага будут Дмитрий Мезенцев и Наталья Жаринова, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

С полной афишей праздничных мероприятий на День города Сочи 2019 можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU