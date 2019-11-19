2019-11-19T13:13:16+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилей

Ограничение введут 15 декабря
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилейВ Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилей
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В краевой столице на участке улицы Длинной от Леваневского до Янковского запретят стоянку и остановку автомобилей.

- Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности участка автодороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Знаки установят на этом участке 15 декабря. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, в Краснодаре 20 ноября временно ограничат движение транспорта по улице Гоголя на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной. Проехать здесь будет нельзя из-за торжественных мероприятий, посвященных 25-летию избирательной системы Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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