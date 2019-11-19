В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию
В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию. Турнир на призы Алексея Урманова проходит на базе тренировочного центра ФГБУ «Юг Спорт» в Олимпийском парке.
- В соревнованиях в одиночном и парном катании, танцах на льду принимают участие около 250 юных фигуристов из разных регионов России. Открытие состязаний состоится 20 ноября в 12:15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Турнир продлится до 22 ноября. Вход для зрителей свободный.
Напомним, кубанцы стали серебряными призерами Первенства России по регби. Состязания прошли среди юниоров.
ИСТОЧНИК KP.RU