2019-11-19T13:23:57+03:00
Общество

В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию

Участие в них примут около 250 юных спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию. Турнир на призы Алексея Урманова проходит на базе тренировочного центра ФГБУ «Юг Спорт» в Олимпийском парке.

- В соревнованиях в одиночном и парном катании, танцах на льду принимают участие около 250 юных фигуристов из разных регионов России. Открытие состязаний состоится 20 ноября в 12:15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Турнир продлится до 22 ноября. Вход для зрителей свободный.

Напомним, кубанцы стали серебряными призерами Первенства России по регби. Состязания прошли среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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