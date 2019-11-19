СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-19T13:43:22+03:00

Теперь около тысячи человек смогут получать первичную медпомощь

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В Геленджике в хуторе Бетта открыли офис врача общей практики. В новом медучреждении оборудованы процедурный, прививочный, смотровой а также доврачебный кабинеты и аптечный пункт. В амбулатории помощь оказывает врач общей практики.

Теперь около тысячи человек смогут получать первичную медпомощь. Врачи ведут прием взрослых и детей.

- В Краснодарском крае работают 268 офисов ВОП, их и дальше будут открывать по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Эта форма первичной медицинской помощи пользуется доверием и спросом у населения Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Выселковскую больницу поступило новое медицинское оборудование. Это произошло в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU