2019-11-19T13:43:22+03:00
Здоровье

В Геленджике в хуторе Бетта открыли офис врача общей практики

Теперь около тысячи человек смогут получать первичную медпомощь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Геленджике в хуторе Бетта открыли офис врача общей практики. В новом медучреждении оборудованы процедурный, прививочный, смотровой а также доврачебный кабинеты и аптечный пункт. В амбулатории помощь оказывает врач общей практики.

Теперь около тысячи человек смогут получать первичную медпомощь. Врачи ведут прием взрослых и детей.

- В Краснодарском крае работают 268 офисов ВОП, их и дальше будут открывать по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Эта форма первичной медицинской помощи пользуется доверием и спросом у населения Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Выселковскую больницу поступило новое медицинское оборудование. Это произошло в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Кубань практически исполнила задачи нацпроекта по экспорту сельхозпродукции
В Крымском районе осудят хозяина клуба отдыха за несчастный случай с 16-летним спортсменом
В Динском районе водитель иномарки сбил двух мужчин
В Краснодаре установили 4 метеостанции
В Краснодаре мужчины под видом полицейских вымогали у местной жительницы деньги
В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию
В Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилей
В Законодательном Собрании Кубани рассказали о судьбе посёлка Сириус в Имеретинской низменности
В Сочи на День города выступят Нюша и Маргарита Суханкина
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
В 2020 году в Краснодарском крае появится новая мера соцподдержки ветеранов
На территории Краснодарского края действуют два очага природных пожаров
В Краснодаре продолжается ямочный ремонт дорог
В Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся
Врачи в Краснодаре рассказали, как "поймать" рак легкого
В Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкой
В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев
В Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в живот
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по содействию развитию конкуренции
Житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам
В Сочи работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
В Краснодаре благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма»