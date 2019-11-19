В Краснодаре открылась выставка «ЮГАГРО»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-19T16:51:45+03:00

Крупное международное событие проходит в 26-й раз

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В Краснодаре19 ноября начала работу международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО». В 2019 году в ней принимают участие свыше 700 компаний из 35 стран мира.

- Также свою продукцию продемонстрируют 57 предприятий из краевой столицы. В том числе, производители сельскохозяйственной техники и запчастей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Площадь выставки составляет более 65 тыс. кв. м. с 19 по 22 ноября здесь пройдут презентации продукции и технологий. Производители представят новинки и продукцию собственной разработки.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут конференции, семинары и круглые столы по направлениям аграрного бизнеса.

Напомним, Кубань практически исполнила задачи нацпроекта по экспорту сельхозпродукции. Аграриям региона предлагают различные меры поддержки. В частности, они получают субсидии на проведение мелиорации.

ИСТОЧНИК KP.RU