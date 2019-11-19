2019-11-19T17:12:18+03:00
Общество

На Кубани стали строить больше жилья

Рост показателей, по сравнению с 2018 годом, превысил 6%
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С начала 2019 года на Кубани ввели в эксплуатацию свыше 3,2 млн кв. метров жилья. Прирост, по сравнению с 2018 годом, составил более 6%.

- Больше всего новых домов сдали в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи. При возведении жилья используются, в основном, материалы местного производства, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что доля индивидуального жилья в общем объеме сданного составляет чуть более 45 %.

Напомним, в Музыкальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма». Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали уличное освещение, сформировали газоны, высадили деревья и кустарники. Благоустройство зеленой зоны - один из этапов подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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