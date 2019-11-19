Краснодарских граффитистов приглашают пообщаться с чиновниками

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-19T18:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 21 ноября пройдет встреча уличных стрит-арт художников с представителями управления по делам молодежи и главным архитектором города Натальей Машталир. Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: ул. Рашпилевская, 131.

- В краевой столице множество художников, которые выражают себя на улицах города. Этот стиль уже стал неотъемлемой частью городской архитектуры. На встрече граффитистам расскажут о новых проектах в городской архитектуре, а также определят новые площадки, где они смогут продемонстрировать свои таланты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Принять участие в обсуждении перспектив развития стрит-арта может любой желающий.

Напомним, в Музыкальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма». Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали уличное освещение, сформировали газоны, высадили деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU