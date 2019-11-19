На Кубани ждут резкого похолодания

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-19T19:43:02+03:00

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На Кубань надвигается непогода. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха и усиление ветра.

- 20 и 21 ноября в регионе ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Новороссийске ожидают усиление ветра до 28 м/с, - рассказали «КП» - Кубань» в краевом Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет понижаться до -7С. Жителям северных муниципалитетов Кубани стоит приготовиться к заморозкам до -9.

В краевой столице 20 ноября днем будет около 7 тепла, а уже 21 числа столбики термометров замрут у отметки около 0.

Напомним, в разных районах Краснодара установили 4 автоматические метеорологические станции. На каждом посту установлены специальные датчики для измерения температуры воздуха и асфальтобетонного покрытия, скорости ветра, влажности, количества осадков. Техника способна спрогнозировать гололедицу на дорогах и предупредить городские службы, в каком районе автомагистрали нуждаются в обработке.

ИСТОЧНИК KP.RU