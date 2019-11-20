2019-11-20T07:37:56+03:00
Спорт

В Отрадненском районе открыли спортивную площадку ГТО

На закупку оборудования муниципалитету выделили около 3 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Отрадненском районе открыли спортивную площадку ГТО. Это первый из 15 подобных объектов, создание которых предусмотрено программой «Спорт – норма жизни» в Краснодарском крае в 2019 году.

- Площадка предназначена для тестирования норм ГТО и для занятий физической культурой. На закупку оборудования муниципалитету выделили около 3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани действует 58 центров тестирования ГТО, за которыми закреплены 602 объекта, оборудованные необходимым инвентарем для выполнения нормативов.

Напомним, в Крымском районе получили новое медицинское оборудование. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24