Под Новороссийском в лобовом ДТП погиб один человек

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-20T08:25:17+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 11 километре дороги Новороссийск - Геленджик в ночь на 20 ноября.

Две легковушки столкнулись лоб в лоб. На место аварии выехали спасатели. Им не пришлось деблокировать пострадавших, одного из водителей вытащили сами очевидцы. Сотрудники службы спасения отключили аккумуляторы и регулировали движение до приезда сотрудников ГИБДД.

- В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, трое ранены, - сообщил на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, в Динском районе 18 ноября около 19:00 в районе 36-километра автодороги Калининская - Новотитаровская произошло дорожно-транспортное происшествие. 50-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Ниссан» сбил двух мужчин. В результате один пешеход погиб, другого с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU