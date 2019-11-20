СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-20T08:47:04+03:00

В Краснодаре из-за тумана задержали несколько рейсов

Еще три отправили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи

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20 ноября в расписании аэропорта краевой столицы произошли изменения. Из-за густого тумана задержали 11 рейсов. Это семь вылетов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines и Utair. Перенесли рейсы в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург, Минск, Тель-Авив. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

Из-за непогоды три самолета перенаправили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи. Рейс авиакомпании «Турецкие Авиалинии» в Стамбул отменили.

Ожидается, что погода улучшится к 10:00. По данным онлайн-табло, все задержанные рейсы должны вылететь до 14:30.

Напомним, на Кубань надвигается непогода. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха и усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU