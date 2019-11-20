На Кубани на встречной полосе столкнулись две иномарки
19 ноября на трассе Темрюк - Фонталовская произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем автомобиля марки «Рено Логан» во время обгона столкнулся лоб в лоб с машиной «Форд Гэлакси». За рулем второй иномарки находился 32-летний мужчина.
- В результате аварии пассажиры автомобиля «Форд Гэлакси» были госпитализированы в ЦРБ Темрюка с различными телесными повреждениями, - сообщили в ОГИБДД по Темрюкскому району.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на 11 километре дороги Новороссийск - Геленджик в ночь на 20 ноября. Две легковушки столкнулись лоб в лоб. В результате один человек погиб, трое ранены.
ИСТОЧНИК KP.RU