2019-11-20T09:07:07+03:00
Происшествия

На Кубани на встречной полосе столкнулись две иномарки

Два человека получили травмы различной тяжести, их госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД по Темрюкскому районуФото: ОГИБДД по Темрюкскому району
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19 ноября на трассе Темрюк - Фонталовская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем автомобиля марки «Рено Логан» во время обгона столкнулся лоб в лоб с машиной «Форд Гэлакси». За рулем второй иномарки находился 32-летний мужчина.

- В результате аварии пассажиры автомобиля «Форд Гэлакси» были госпитализированы в ЦРБ Темрюка с различными телесными повреждениями, - сообщили в ОГИБДД по Темрюкскому району.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на 11 километре дороги Новороссийск - Геленджик в ночь на 20 ноября. Две легковушки столкнулись лоб в лоб. В результате один человек погиб, трое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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