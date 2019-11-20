2019-11-20T09:42:17+03:00
Общество

В Анапе благоустроят аллею на улице Терской

Здесь обновят беседки, их украсят декоративной подсветкой
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В Анапе аллею на улице Терской на квартале от Астраханской до Ленина до следующего сезона благоустроят. Здесь посадят дополнительные деревья и кустарники, обновят беседки и украсят их декоративной подсветкой.

Также благоустроят территорию рядом с санаторием «Мотылек». Здесь заменят тротуарную плитку, на газоны завезут грунт и посадят траву. Со стороны комплекса «На Крепостной» одну из стен санатория оштукатурят и покрасят.

- Пешеходную зону по улице Ленина между Терской и Протапова также ждут перемены. Сотрудники специальных служб проведут озеленение, установят лавочки и посадят деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, в Музыкальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма». Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали уличное освещение, сформировали газоны, высадили деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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