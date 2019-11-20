В Сочи судебные приставы опечатали пляж

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-20T10:01:39+03:00

Там запрещено размещать транспорт и электротехнику

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В Сочи судебные приставы Хостинского районного отдела опечатали муниципальный пляж «Красный штурм».

Территория закрыта для ООО «Олимп Холидейс» и иных лиц, которым запретили размещать там не только транспорт, но и электротехнику. Парковаться могут только сотрудники специализированных служб.

Приставы опечатали шлагбаум, установленный на дороге, ведущей на пляжную территорию. Также разместили там специальные объявления.

- Представитель фирмы на исполнительных действиях отсутствовал, однако был уведомлен о них в соответствии с действующим законодательством РФ «Об исполнительном производстве», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСПП по Краснодарскому краю.

Напомним, житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам. На него подействовал арест автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU