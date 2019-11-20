В Краснодаре 21 ноября ограничат движение автомобилей по улице Гоголя

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-20T10:22:09+03:00

На этом участке появится стоянка для участников и гостей мероприятия

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В Краснодаре 21 ноября пройдет фестиваль национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». Из-за этого автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголя – от Красноармейской до Красной.

- Ограничения будут действовать с 06:00 и до окончания мероприятия. На этом участке будет организована стоянка для участников и гостей фестиваля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные знаки и ограждения.

Напомним, в краевой столице на участке улицы Длинной от Леваневского до Янковского запретят стоянку и остановку автомобилей. Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности участка автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU