В Сочи задержали мужчину с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-20T11:05:45+03:00

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В Сочи на стационарном посту «Магри» инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai. За рулем находился 39-летний местный житель. В его машине п нашли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом серо-розового цвета.

- Эксперт установил, что это эфедрон общей массой более килограмма. Подозреваемый планировал сбыть наркотик на территории города-курорта с помощью тайниковых закладок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU