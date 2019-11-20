2019-11-20T11:49:13+03:00
Происшествия

В Армавире директор ремонтного завода подозревается в превышении должностных полномочий

Он причинил федеральному бюджету материальный ущерб в 1,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Армавире директор ремонтного завода подозревается в превышении должностных полномочийВ Армавире директор ремонтного завода подозревается в превышении должностных полномочий
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В Армавире возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора бронетанкового ремонтного завода. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

В декабре 2016 года мужчина заключил со строительной компанией государственный контракт. Организация должна была провести реконструкцию здания резинотехнических изделий и других объектов.

Строительная компания свои обязательства в полном объеме не выполнила. Но директор подписал акты приема, а также справки о стоимости. В результате он причинил федеральному бюджету материальный ущерб в 1,5 миллиона рублей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премии. Он незаконно получил более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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