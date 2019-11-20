В Тбилисском районе водитель легковушки пострадал в ДТП с большегрузом

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-20T12:48:33+03:00

С травмами его госпитализировали

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19 ноября около 15:00 в районе 17-километра автодороги Тбилисская - Нововладимировская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 219070» при обгоне допустил выезд на встречку. Здесь легковушка столкнулась с большегрузным автомобилем «КамАЗ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани на встречной полосе столкнулись две иномарки. Два человека получили травмы различной тяжести, их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU