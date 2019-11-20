2019-11-20T13:27:51+03:00
Здоровье

В Кущевскую больницу поступило новое оборудование

Технику закупили для работы врача-офтальмолога
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Кущевскую ЦРБ поступило новое оборудование. Пять единиц медтехники закупили для работы врача-офтальмолога.

- Теперь пациентов будут обследовать с помощью нового пневмоманометра. Аппарат предназначен для измерения внутриглазного давления бесконтактным методом. Также в больницу доставили ретинальную камеру для фотографирования глазного дна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новое оборудование ускоряет время диагностики различных офтальмологических заболеваний и позволяет оказывать пациенту медицинскую помощь на высоком уровне.

Напомним, более 58 тысяч кубанцев прошли обследование в рамках акции «Кубань против рака». Специалисты краевого онкологического диспансера №1 выезжают для этого в райцентры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24