В Кущевскую больницу поступило новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-20T13:27:51+03:00

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Кущевскую ЦРБ поступило новое оборудование. Пять единиц медтехники закупили для работы врача-офтальмолога.

- Теперь пациентов будут обследовать с помощью нового пневмоманометра. Аппарат предназначен для измерения внутриглазного давления бесконтактным методом. Также в больницу доставили ретинальную камеру для фотографирования глазного дна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новое оборудование ускоряет время диагностики различных офтальмологических заболеваний и позволяет оказывать пациенту медицинскую помощь на высоком уровне.

Напомним, более 58 тысяч кубанцев прошли обследование в рамках акции «Кубань против рака». Специалисты краевого онкологического диспансера №1 выезжают для этого в райцентры.

ИСТОЧНИК KP.RU