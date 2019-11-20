2019-11-20T15:44:04+03:00
Происшествия

На Кубани насмерть замерзла женщина

Трагедия произошла в Крымском районе
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Тело 60-летней жительницы станицы Нижнебаканской Крымского района Краснодарского края обнаружили в среду, 20 ноября, в районе железной дороги.

Случайные прохожие нашли ее рядом с улицей Ленина. Женщина не подавала признаков жизни. И они вызвали скорую и полицейских.

Приехавшие медики, констатировали смерть. Причем, по всем признакам, пожилая женщина попросту замерзла.

- Сейчас проводится проверка по данному факту. Устанавливаются причины произошедшего, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, прошлой зимой на улице насмерть замерз двухлетний ребенок. Он самостоятельно вышел на улицу ночью. Спустя несколько часов родители кинулись искать своего младенца, даже позвонили в полицию. Тело ребенка нашли в десяти метрах от дома мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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