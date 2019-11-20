На Кубани благоустроят 29 воинских захоронения до конца года

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-20T16:56:29+03:00

На эти цели из бюджета выделят 11,4 млн рублей

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В Краснодарском крае планируют отремонтировать и благоустроить 29 воинских захоронений до конца 2019 года. Для этого из бюджета выделят 11,4 млн рублей.

Эти деньги направят в Новороссийск, Динской, Крымский, Северский, Калининский, Лабинский, Мостовский районы.

Планируется, что в ремонтные работы включат нанесение имен красноармейцев, погибших в полях за родную землю во время Великой Отечественной войны. Это более 1,5 тысяч бойцов.

В краевой администрации отметили, что подготовка к 75-летию Великой Победы идет в регионе полным ходом. И на все мероприятия по федеральной программе будет выделено более 400 млн рублей в течение шести лет.

Напомним, в Краснодаре установят бюсты в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации Аверкиева, Леонова, Бочарникова и Сарабеева. Все они появятся в Прикубанском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU