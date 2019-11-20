2019-11-20T16:56:29+03:00
Общество

На Кубани благоустроят 29 воинских захоронения до конца года

На эти цели из бюджета выделят 11,4 млн рублей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае планируют отремонтировать и благоустроить 29 воинских захоронений до конца 2019 года. Для этого из бюджета выделят 11,4 млн рублей.

Эти деньги направят в Новороссийск, Динской, Крымский, Северский, Калининский, Лабинский, Мостовский районы.

Планируется, что в ремонтные работы включат нанесение имен красноармейцев, погибших в полях за родную землю во время Великой Отечественной войны. Это более 1,5 тысяч бойцов.

В краевой администрации отметили, что подготовка к 75-летию Великой Победы идет в регионе полным ходом. И на все мероприятия по федеральной программе будет выделено более 400 млн рублей в течение шести лет.

Напомним, в Краснодаре установят бюсты в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации Аверкиева, Леонова, Бочарникова и Сарабеева. Все они появятся в Прикубанском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарское краевое общество слепых отмечает 95-летие
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Финансирование нацпроектов на Кубани увеличат более чем на 30 процентов
На Кубани освободившегося из тюрьмы вора избила жена
В Геленджике из квартиры чиновницы украли украшений на 1,5 млн рублей
В Краснодаре 29 улиц назовут в честь кубанских станиц
Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»
На Кубани прогнозируют мокрый снег
В Краснодаре установят бюсты героев Аверкиева, Леонова, Бочарникова и Сарабеева
Суббота для прогулок в парках, воскресенье – для магазинов
На Кубани насмерть замерзла женщина
Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей
В «Орленке» создадут модель организации детского отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Краснодаре поднимут зарплаты главам и работникам администраций сельских округов
В Краснодарском крае увеличили прожиточный минимум для пенсионеров