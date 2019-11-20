2019-11-20T17:56:40+03:00
Происшествия

В Геленджике из квартиры чиновницы украли украшений на 1,5 млн рублей

Вора ищу по сигаретному окурку
Варвара ДЫМ
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В полиция женщина сообщила, когда пришла с работы домойВ полиция женщина сообщила, когда пришла с работы домойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В квартиру 41-летней сотрудницы управления здравоохранения администрации Геленджика вор залез, когда женщины не было дома. Домушник отжал дверь на балкон и вынес из жилища крупную сумму, а также ювелирные украшения

- Из квартиры женщины похищены денежные средства, а также 27 наименований ювелирных изделий и трое наручных часов, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в полиции Геленджика. - Сумма ущерба составила 1, 5 млн рублей.

В квартире чиновницы вор наследил – правоохранительные органы изъяли один след от обуви, а еще окурок сигареты, четыре куска ткани и один отрезок с микрочастицами. По этим уликам сейчас и ищут домушника.

Кстати, если верить декларации о доходах, чиновница в год зарабатывает чуть больше 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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