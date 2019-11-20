На Кубани освободившегося из тюрьмы вора избила жена

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-20T18:32:36+03:00

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Когда в реанимацию Усть-Лабинска привезли 35-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом свода основания черепа и множественными рублеными ранами лица, врачи сообщили о пациенте в полицию.

Он хоть и в тяжелом состоянии, но был в сознании. Полицейским мужчина рассказал, что попал в ДТП. Но силовики решили провести проверку. Оказалось, что недавно пациент вышел из мест не стол отдаленных. Он был судим за кражу, изнасилование и грабеж.

- В ходе проверки установлено, что данные телесные повреждения, возможно, ему причинила жена, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в полиции Усть-Лабинска. - Однако сейчас ее местонахождение не установлено. После этого случая она скрылась. Идет расследование.

А пока 35-летнего пациента лечат в Усть-Лабинске, в Кущевской ЦРБ появилось новое оборудование. Пять единиц медтехники закупили здесь для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU