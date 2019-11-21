2019-11-21T08:06:37+03:00
Общество

«Локомотив-Кубань» обыграл французский «Лимож»

Итог встречи - 92:77
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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ПБК «Локомотив-Кубань» с большим преимуществом обыграл французский «Лимож» в матче восьмого тура первого группового этапа Еврокубка. Игра состоялась 20 ноября во Франции. Итог встречи - 92:77.

Самым результативным игроком стал форвард «Локо» Джонни О’Брайант, он набрал 24 очка.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из четырех поражений в Еврокубке и вышел на пятое место в турнирной таблице группы B. Благодаря успешной игре краснодарцы повысили шансы на выход в следующий этап Еврокубка.

Осталось два матча до конца регулярного сезона. 11 декабря «Локо» примет сербский «Партизан», а 17 декабря сыграет в гостях у турецкого «Тофаша».

Напомним, в Краснодаре прошли соревнования по современному пятиборью. По итогам первенства все награды завоевали спортсмены кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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