«Локомотив-Кубань» обыграл французский «Лимож»
ПБК «Локомотив-Кубань» с большим преимуществом обыграл французский «Лимож» в матче восьмого тура первого группового этапа Еврокубка. Игра состоялась 20 ноября во Франции. Итог встречи - 92:77.
Самым результативным игроком стал форвард «Локо» Джонни О’Брайант, он набрал 24 очка.
«Локомотив-Кубань» прервал серию из четырех поражений в Еврокубке и вышел на пятое место в турнирной таблице группы B. Благодаря успешной игре краснодарцы повысили шансы на выход в следующий этап Еврокубка.
Осталось два матча до конца регулярного сезона. 11 декабря «Локо» примет сербский «Партизан», а 17 декабря сыграет в гостях у турецкого «Тофаша».
Напомним, в Краснодаре прошли соревнования по современному пятиборью. По итогам первенства все награды завоевали спортсмены кубанской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU