В Краснодаре пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-21T09:14:00+03:00

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С 23 по 24 ноября в Краснодаре будут проходить всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин старше 15 лет.

Состязания проводятся в одиночных экипажах на дистанциях 2000, 5000 и 10000 метров. Они пройдут на базе краевого Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ.

- Участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из 26 регионов страны. Кубань будут представлять 26 гребцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Напомним, «Локомотив-Кубань» с большим преимуществом обыграл французский «Лимож» в матче восьмого тура первого группового этапа Еврокубка. Игра состоялась 20 ноября во Франции. Итог встречи - 92:77.

ИСТОЧНИК KP.RU