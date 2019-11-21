Богдан Карайчич: «Локо» сохраняет шансы на продолжение борьбы в Еврокубке

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-21T10:23:34+03:00

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«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу подряд после отставки итальянского тренера Луки Банки. В важнейшем матче Еврокубка краснодарские баскетболисты переиграли на выезде французский «Лимож» - 77:92.

- Это очень важная победа. Не могу сказать, что мы играли блестяще, но в нашей ситуации, каждый выигранный матч - это хороший результат. Самое главное, что после сегодняшнего игрового дня мы по-прежнему сохраняем шансы на продолжение борьбы в Еврокубке и выход в топ-16, - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Локо» Богдан Карайчич.

«Красно-зеленые» выдали ударную первую четверть и имели двузначное преимущество почти весь матч, но в финальном отрезке хозяева сократили отставание до девяти очков. После тайм-аутов «Локо» вернул контроль над игрой и не допустил нервной концовки.

- Команда провела сконцентрировано большую часть матча, но в концовке позволила себе расслабиться. И если бы преимущество было меньше, то, возможно, пришлось бы серьезно беспокоиться за итоговый результат. Продолжаем работать и делать все, чтобы выйти из группы, - прокомментировал исход встречи Андрей Ведищев, президент «Локомотив-Кубань».

Впереди у «Локо» два матча Еврокубка – против «Партизана» на домашней арене и выездная против «Тофаша», в которых краснодарцев устроит только победа.

А 25 ноября «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ в «Баскет-Холле» примет польский клуб «Зелена Гура».

ИСТОЧНИК KP.RU