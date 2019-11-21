Департамент финансов администрации Краснодара возглавил Александр Чулков

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-21T11:29:44+03:00

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В Краснодаре состоялось 86 заседание городской Думы. Кандидатуру Александра Чулкова на должность главы департамента финансов представил глава города Евгений Первышов.

- 10 лет он проработал в департаменте финансов. Прошел все ступени развития - от рядового специалиста до заместителя директора. Рассчитываю, что он сможет продолжить эффективную работу департамента, - сказал Евгений Первышов.

- Александр Чулков окончил экономический факультет КубГУ по специальности «финансы и кредит», окончил аспирантуру, также он кандидат экономических наук, доцент, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 2009 года он работает в администрации Краснодара в департаменте финансов. Начинал ведущим специалистом отдела сводного планирования. Также работал в городской Контрольно-счетной палате, параллельно преподает на кафедре экономического анализа, статистики и финансов КубГУ.

Напомним, в администрации Сочи упразднили один департамент. Также ликвидировали одно управление.

ИСТОЧНИК KP.RU