2019-11-21T13:08:21+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе из-за тумана перевернулась легковушка

Водитель от полученных травм погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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20 ноября около 06:00 в районе 107-километра автодороги Майкоп – Усть-ЛабинскКореновск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем машины марки «Тойота Альхард» в условиях тумана превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги, где авто перевернулось, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани на встречной полосе столкнулись две иномарки. Два человека получили травмы различной тяжести, их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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