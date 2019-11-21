Для жителей Краснодара сохранили льготы по земельному налогу

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-21T13:11:56+03:00

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Эту инициативу поддержали депутаты городской Думы Краснодара на очередном 86 заседании. Льготы по уплате земельного налога для жителей краевой столицы будут предоставлять до наступления «нового» пенсионного возраста. Они начнут действовать для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

- Это значит, что как и раньше, один земельный участок каждой категории не будет облагаться налогом, - сказал глава города Евгений Первышов.

- Жители кубанской столицы имеют право не платить земельный налог на один участок каждого вида, какая это будет территория собственник выбирает самостоятельно. Под льготу не попадают участки, которые используются для ведения предпринимательской деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодарском крае будут устанавливать по 225 камер фиксации нарушений ПДД в год. В 2020 году построят 9 пунктов весогабаритного контроля авто.

ИСТОЧНИК KP.RU