2019-11-21T14:11:24+03:00
Происшествия

В Туапсе мужчину осудят за сексуальное насилие над 12-летней падчерицей

Сейчас мужчина находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе мужчину осудят за сексуальное насилие над 12-летней падчерицейВ Туапсе мужчину осудят за сексуальное насилие над 12-летней падчерицей
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В Туапсе межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Кемеровской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

- Мужчина приехал в Туапсе из Кемеровской области, чтобы найти на курорте работу. На протяжении 2018-2019 годов по месту своего проживания он неоднократно и по обоюдному согласию совершал половое сношение с 12-летней падчерицей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, на Кубани суд восстановил права беременной женщины, которую незаконно уволили. Также предприниматель выплатит ей компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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