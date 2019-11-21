Мемориальные доски двум заслуженным врачам и педагогу установят в Краснодаре

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-21T14:03:52+03:00

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На 86 заседании городской Думы Краснодара депутаты решили, что в городе установят мемориальные доски двум заслуженным врачам и педагогу.

Павел Михайлович Высоцкий - военврач 2 ранга, участник ВОВ, хирург, награжден многочисленными наградами. С 1947 по 1968 год он был главным врачом Старокорсунской районной больницы. Мемориальную доску в его честь установят на здании поликлиники по улице Красной, 58/ Ленина, 89.

Евгения Стриханова - заслуженный врач РСФСР, специалист-эпидемиолог. Она с 1955 по 1988 год работала главврачом Краснодарской краевой санитарно-эпидемиологической станции. Мемориальную доску установят на здании по улице Рашпилевской.

Также памятный знак появится в честь директора школы № 70 Петра Анохина. Он руководил общеобразовательным учреждением с 1975 до 1986 год. За этот период добился больших успехов - школа считалась базой КубГУ. Петр Анохин Награжден многочисленными наградами, в том числе медалями «За участие в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть».

- Было принято решение установить в Краснодаре на территории Соборной площади памятный знак полководцу Александру Невскому, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре установят бюсты героев Аверкиева, Леонова, Бочарникова и Сарабеева. Все они появятся в Прикубанском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU