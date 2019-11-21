Кубанский Фонд микрофинансирования выдал в 2019 году 450 займов

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-21T16:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края в 2019 году достиг 2 млрд рублей. Его увеличили второй раз за год по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на 500 млн рублей.

- С начала года Фонд уже выдал 450 займов почти на 1 млрд рублей. Увеличение его объемов позволит предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории региона, получать займы без долгого ожидания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что получать регулярную финансовую поддержку Фонду помогает участие в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, департамент финансов администрации Краснодара возглавил Александр Чулков. 10 лет он проработал в департаменте финансов. Окончил экономический факультет КубГУ по специальности «финансы и кредит», прошел все ступени - от рядового специалиста до заместителя директора.

ИСТОЧНИК KP.RU