В общественном транспорте Туапсе вводят безналичный расчет

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-21T16:31:08+03:00

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В Туапсе 21 ноября стартовал пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты. Сделать это пока можно только в двух автобусах, курсирующих по маршруту №35, и в одном, под номером 26.

- До конца года системой безналичной оплаты проезда планируют оснастить весь автопарк общественного транспорта города-курорта, - рассказали «КП» - Кубань» в ООО «Электронный билет Кубани».

О том, что доступна услуга безналичной оплаты, пассажиров информируют специальные таблички. В данный момент проехать на общественном транспорте без использования купюр и монет можно в Краснодаре, Ейске и Тбилисском районе.

Напомним, в краснодарском поселке имени Жукова обсудили вопрос организации дорожного движения. Улица Дзержинского на сегодняшней день является магистральной улицей общегородского значения с большой транспортной нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU